Les 24 heures du jeu de La Souterraine avenue de la Liberté La Souterraine

Les 24 heures du jeu de La Souterraine

avenue de la Liberté Le Loft La Souterraine Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-23

24h de jeux de société, jeux de cartes à collectionner, jeux vidéos… sans interruption !

L’association Fairy Play et ses partenaires organisent la 6ème édition des 24h du jeu de La Souterraine sur un week-end.

Joignez-vous aux centaines de participants et passionnés qui se réunissent autour de jeux de société, modernes comme traditionnels, et répartis en plusieurs espaces thématiques.

De nombreuses activités vont ponctuer l’évènement tournois de jeux de société, parties géantes, initiations aux jeux de rôle, tournois de jeux vidéo, espace rétro-gaming, atelier de peinture de figurines à collectionner, spectacles ludiques…

Programme complet à consulter sur le site. .

avenue de la Liberté Le Loft La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine fairyplay@outlook.fr

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English : Les 24 heures du jeu de La Souterraine

L’événement Les 24 heures du jeu de La Souterraine La Souterraine a été mis à jour le 2026-03-13 par Creuse Tourisme