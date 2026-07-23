Les 3 Coups de Jarnac | Entre Ciel et Chair à l’Abbaye de Bassac Abbaye de Bassac Bassac
samedi 19 septembre 2026 · Abbaye de Bassac · Bassac
Informations pratiques
Bassac
Les 3 Coups de Jarnac | Entre Ciel et Chair à l’Abbaye de Bassac
Abbaye de Bassac 50 route de Condé Bassac Charente
Tarif : 14.5 – 14.5 – 14.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 21:00:00
fin : 2026-09-19 21:00:00
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées du Patrimoine, le Festival Les 3 Coups de Jarnac vous donne rendez-vous dans le cadre exceptionnel du cloître de l’Abbaye de Bassac, pour une soirée où théâtre, poésie et émotion se rencontrent.
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Abbaye de Bassac 50 route de Condé Bassac 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine les3coupsdejarnac@gmail.com
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English : Les 3 Coups de Jarnac | Between Heaven and Earth at Bassac Abbey
To celebrate Heritage Days, the Les 3 Coups de Jarnac Festival invites you to the exceptional setting of the cloister at Bassac Abbey for an evening where theater, poetry, and emotion come together.
L’événement Les 3 Coups de Jarnac | Entre Ciel et Chair à l’Abbaye de Bassac Bassac a été mis à jour le 2026-07-23 par Destination Cognac
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