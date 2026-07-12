Informations pratiques

Bassac

L’Orangerie en fête

Parc de Rimling Bassac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 17:00:00

fin : 2026-08-06 22:30:00

Date(s) :

2026-08-06

Rendez-vous pour une Soirée Guinguette Saveurs de Charente unique ! Au programme du Parc de Rimling marché 100% terroir, expo à l’Orangerie, jeux en bois pour les pitchous et ambiance festive. Entrée libre (réservation recommandée)

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Parc de Rimling Bassac 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 10 71 bienvenue@destination-cognac.com

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English : A Celebration at the Orangerie

Join us for a one-of-a-kind “Saveurs de Charente” Guinguette Evening! On the program at Rimling Park: a market featuring 100% local products, an exhibition at the Orangerie, wooden games for the little ones, and a festive atmosphere. Free admission (reservations recommended)

L’événement L’Orangerie en fête Bassac a été mis à jour le 2026-07-12 par Destination Cognac