Visites guidées de l’Abbaye de Bassac Abbaye de Bassac Bassac

Visites guidées de l’Abbaye de Bassac

Abbaye de Bassac 50 route de Condé Bassac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-19 15:00:00

fin : 2026-08-30 15:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Visites guidées de l’Abbaye de Bassac par un guide conférencier, Silvio Pianezola les dimanches du mois de juillet et d’août à 15h sans réservation.

Rendez-vous à la boutique dans la cour du cloître de l’Abbaye.

.

Abbaye de Bassac 50 route de Condé Bassac 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 14 14 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Guided tours of Bassac Abbey

Guided tours of Bassac Abbey by tour guide Silvio Pianezola on Sundays in July and August at 3pm, no booking required.

Meet at the shop in the cloister courtyard of the Abbey.

L’événement Visites guidées de l’Abbaye de Bassac Bassac a été mis à jour le 2026-03-04 par Destination Cognac