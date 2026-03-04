Visite nocturne de l’abbatiale | Abbaye de Bassac Abbaye de Bassac Bassac

Visite nocturne de l’abbatiale | Abbaye de Bassac

Abbaye de Bassac 50, route de Condé Bassac Charente

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Début : 2026-07-19 21:30:00

fin : 2026-08-16 21:30:00

2026-07-19 2026-08-09 2026-08-16

Entre Ombres et lumières, associer art et histoire de l’Abbaye de Bassac pour une découverte originale de ce patrimoine, visite proposée par le guide Silvio Pianezola.

+33 6 72 14 14 14 silvio.pianezzola@orange.fr

English : Night tour of the abbey church | Bassac Abbey

Between shadows and light, combine art and history at Bassac Abbey for an original exploration of this heritage site, on a tour led by guide Silvio Pianezola.

