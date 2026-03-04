Visite nocturne de l’abbatiale | Abbaye de Bassac Abbaye de Bassac Bassac
Visite nocturne de l’abbatiale | Abbaye de Bassac Abbaye de Bassac Bassac dimanche 19 juillet 2026.
Visite nocturne de l’abbatiale | Abbaye de Bassac
Abbaye de Bassac 50, route de Condé Bassac Charente
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 21:30:00
fin : 2026-08-16 21:30:00
Date(s) :
2026-07-19 2026-08-09 2026-08-16
Entre Ombres et lumières, associer art et histoire de l’Abbaye de Bassac pour une découverte originale de ce patrimoine, visite proposée par le guide Silvio Pianezola.
.
Abbaye de Bassac 50, route de Condé Bassac 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 14 14 14 silvio.pianezzola@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Night tour of the abbey church | Bassac Abbey
Between shadows and light, combine art and history at Bassac Abbey for an original exploration of this heritage site, on a tour led by guide Silvio Pianezola.
L’événement Visite nocturne de l’abbatiale | Abbaye de Bassac Bassac a été mis à jour le 2026-03-04 par Destination Cognac