Bassac

Visite à Bassac | Villages de Pierres et de Vignes

Parking Route de Condé Bassac Charente

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 10:30:00

fin : 2026-07-21 10:30:00

Date(s) :

2026-07-21

Rendez-vous sur le parking situé Route de Condé. La visite se terminera à la Tonnellerie 109.

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Parking Route de Condé Bassac 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 03 65

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English : Visit to Bassac | Villages de Pierres et de Vignes

Meet at the Route de Condé parking lot. The tour ends at Tonnellerie 109.

L’événement Visite à Bassac | Villages de Pierres et de Vignes Bassac a été mis à jour le 2026-04-22 par Destination Cognac