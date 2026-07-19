Balade | Bassac, Le village au fil de la Guirlande par Sandrine Richard Parvis de l’église Bassac

Informations pratiques

Bassac

Balade | Bassac, Le village au fil de la Guirlande par Sandrine Richard

Parvis de l’église 50 Rte de Condé Bassac Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 21:00:00

fin : 2026-08-02 21:00:00

Date(s) :

2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-23

Balade contée dans le village de Bassac.

Des ruelles chargées d’histoir(e)s dans un bourg singulier

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Parvis de l’église 50 Rte de Condé Bassac 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 92 88 77 sandrine.richard75@gmail.com

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English :

A storytelling stroll through the village of Bassac.

Lanes steeped in history in a singular village

L’événement Balade | Bassac, Le village au fil de la Guirlande par Sandrine Richard Bassac a été mis à jour le 2026-07-14 par Destination Cognac