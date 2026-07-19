Balade | Bassac, Le village au fil de la Guirlande par Sandrine Richard Parvis de l’église Bassac
dimanche 26 juillet 2026 · Parvis de l'église · Bassac
Informations pratiques
Bassac
Balade | Bassac, Le village au fil de la Guirlande par Sandrine Richard
Parvis de l’église 50 Rte de Condé Bassac Charente
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 21:00:00
fin : 2026-08-02 21:00:00
Date(s) :
2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-23
Balade contée dans le village de Bassac.
Des ruelles chargées d’histoir(e)s dans un bourg singulier
.
Parvis de l’église 50 Rte de Condé Bassac 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 92 88 77 sandrine.richard75@gmail.com
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English :
A storytelling stroll through the village of Bassac.
Lanes steeped in history in a singular village
L’événement Balade | Bassac, Le village au fil de la Guirlande par Sandrine Richard Bassac a été mis à jour le 2026-07-14 par Destination Cognac
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