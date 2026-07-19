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Balade | Bassac, Le village au fil de la Guirlande par Sandrine Richard Parvis de l’église Bassac

dimanche 26 juillet 2026 · Parvis de l'église · Bassac

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Parvis de l'église
Adresse
50 Rte de Condé
Ville
16120 Bassac
Département
Charente
Tarif
10 10 10

Bassac

Balade | Bassac, Le village au fil de la Guirlande par Sandrine Richard

Parvis de l’église 50 Rte de Condé Bassac Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 21:00:00
fin : 2026-08-02 21:00:00

Date(s) :
2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-23

Balade contée dans le village de Bassac.
Des ruelles chargées d’histoir(e)s dans un bourg singulier
  .

Parvis de l’église 50 Rte de Condé Bassac 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 92 88 77  sandrine.richard75@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A storytelling stroll through the village of Bassac.
Lanes steeped in history in a singular village

L’événement Balade | Bassac, Le village au fil de la Guirlande par Sandrine Richard Bassac a été mis à jour le 2026-07-14 par Destination Cognac

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