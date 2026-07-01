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AGENDA · Seloncourt

Les 3 Temps du Swing Seloncourt

jeudi 16 juillet 2026 · Seloncourt

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Place Ambroise Croizat
Ville
25230 Seloncourt
Département
Doubs
Tarif
0 0 Gratuit Gratuit

Seloncourt

Les 3 Temps du Swing

Place Ambroise Croizat Seloncourt Doubs

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 20:30:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18

Les 3 Temps du Swing reviennent à Place Croizat
Rendez-vous du 16 au 18 juillet pour trois soirées festives placées sous le signe de la musique swing et de la bonne humeur !

Au programme
Jeudi 16 juillet –Jazz Band 007
Vendredi 17 juillet Mamz’elle Bee & The Boyz
Samedi 18 juillet Old School Funky Family

Que vous soyez amateur de musique jazz ou simplement curieux, ces soirées sont faites pour vous ! Ambiance, convivialité et rythmes endiablés garantis !

Place Croizat À 20h30 chaque soir   .

Place Ambroise Croizat Seloncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 71 07 55 

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English : Les 3 Temps du Swing

L’événement Les 3 Temps du Swing Seloncourt a été mis à jour le 2026-07-01 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD

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