Les 3 Temps du Swing Seloncourt
jeudi 16 juillet 2026 · Seloncourt
Informations pratiques
Seloncourt
Les 3 Temps du Swing
Place Ambroise Croizat Seloncourt Doubs
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 20:30:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18
Les 3 Temps du Swing reviennent à Place Croizat
Rendez-vous du 16 au 18 juillet pour trois soirées festives placées sous le signe de la musique swing et de la bonne humeur !
Au programme
Jeudi 16 juillet –Jazz Band 007
Vendredi 17 juillet Mamz’elle Bee & The Boyz
Samedi 18 juillet Old School Funky Family
Que vous soyez amateur de musique jazz ou simplement curieux, ces soirées sont faites pour vous ! Ambiance, convivialité et rythmes endiablés garantis !
Place Croizat À 20h30 chaque soir .
Place Ambroise Croizat Seloncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 71 07 55
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English : Les 3 Temps du Swing
L’événement Les 3 Temps du Swing Seloncourt a été mis à jour le 2026-07-01 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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