Informations pratiques

Seloncourt

Les 3 Temps du Swing

Place Ambroise Croizat Seloncourt Doubs

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 20:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18

Les 3 Temps du Swing reviennent à Place Croizat

Rendez-vous du 16 au 18 juillet pour trois soirées festives placées sous le signe de la musique swing et de la bonne humeur !

Au programme

Jeudi 16 juillet –Jazz Band 007

Vendredi 17 juillet Mamz’elle Bee & The Boyz

Samedi 18 juillet Old School Funky Family

Que vous soyez amateur de musique jazz ou simplement curieux, ces soirées sont faites pour vous ! Ambiance, convivialité et rythmes endiablés garantis !

Place Croizat À 20h30 chaque soir .

Place Ambroise Croizat Seloncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 71 07 55

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English : Les 3 Temps du Swing

L’événement Les 3 Temps du Swing Seloncourt a été mis à jour le 2026-07-01 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD