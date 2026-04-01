Montagnac

LES 30 ANS DE L’ASSOCIATION LASER

7 Avenue des Sports Montagnac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Les 30 ans de LASER Journée festive pour tous spectacles, jeux, sciences, sport, musique. Repas sur réservation (06 28 07 39 93) + auberge espagnole. Venez nombreux célébrer !

Les 30 ans de l’association LASER !

Samedi 30 mai 2026

Une journée festive pour petits et grands !

Venez célébrer avec nous 30 années d’engagement dans une ambiance conviviale et chaleureuse

✨ Au programme

Spectacles des enfants

Tir à l’arc, jeux d’adresse

Expériences scientifiques

Activités créatives, ludiques et sportives

Animations musicales toute la journée

️ Repas sur réservation le midi (par téléphone au 06 28 07 39 93)

Et pour finir en beauté

Auberge espagnole !

Chacun apporte un plat sucré ou salé à partager

Venez nombreux fêter cet anniversaire avec nous ! .

7 Avenue des Sports Montagnac 34530 Hérault Occitanie +33 4 67 49 86 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

30 years of LASER? Festive day for all: shows, games, science, sports, music. Meal on reservation (06 28 07 39 93) + Spanish hostel. Come and celebrate!

L’événement LES 30 ANS DE L’ASSOCIATION LASER Montagnac a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 ADT34