LES 30 ANS DE L’ASSOCIATION LASER Montagnac
LES 30 ANS DE L’ASSOCIATION LASER Montagnac jeudi 30 avril 2026.
Montagnac
LES 30 ANS DE L’ASSOCIATION LASER
7 Avenue des Sports Montagnac Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
Les 30 ans de LASER Journée festive pour tous spectacles, jeux, sciences, sport, musique. Repas sur réservation (06 28 07 39 93) + auberge espagnole. Venez nombreux célébrer !
Les 30 ans de l’association LASER !
Samedi 30 mai 2026
Une journée festive pour petits et grands !
Venez célébrer avec nous 30 années d’engagement dans une ambiance conviviale et chaleureuse
✨ Au programme
Spectacles des enfants
Tir à l’arc, jeux d’adresse
Expériences scientifiques
Activités créatives, ludiques et sportives
Animations musicales toute la journée
️ Repas sur réservation le midi (par téléphone au 06 28 07 39 93)
Et pour finir en beauté
Auberge espagnole !
Chacun apporte un plat sucré ou salé à partager
Venez nombreux fêter cet anniversaire avec nous ! .
7 Avenue des Sports Montagnac 34530 Hérault Occitanie +33 4 67 49 86 86
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English :
30 years of LASER? Festive day for all: shows, games, science, sports, music. Meal on reservation (06 28 07 39 93) + Spanish hostel. Come and celebrate!
L’événement LES 30 ANS DE L’ASSOCIATION LASER Montagnac a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 ADT34
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