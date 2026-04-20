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Les 3ème Canidays Verneuil-sur-Seine

Les 3ème Canidays Verneuil-sur-Seine vendredi 29 mai 2026.

Adresse : ile de loisirs du Val de Seine

Ville : 78480 Verneuil-sur-Seine

Département : Yvelines

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif :

Verneuil-sur-Seine

Les 3ème Canidays

ile de loisirs du Val de Seine Verneuil-sur-Seine Yvelines

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-29

Un week-end au poil la 3ème édition des Canidays. Du 29 au 31 mai, l’Île de Loisirs du Val de Seine devient le point de ralliement de tous les passionnés de chiens.
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ile de loisirs du Val de Seine Verneuil-sur-Seine 78480 Yvelines Île-de-France  

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English :

A weekend to remember: the 3rd edition of Canidays. From May 29 to 31, the Île de Loisirs du Val de Seine becomes the rallying point for all dog-lovers.

L’événement Les 3ème Canidays Verneuil-sur-Seine a été mis à jour le 2026-04-20 par Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise