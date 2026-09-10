Les 40 ans de l’Artothèque Musée d’arts de Nantes Nantes
jeudi 15 octobre 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-15 19:15 – 20:15
Gratuit : oui Gratuit. Sans réservation, dans la limite des places disponibles. Adulte
Par Arnaud Bertinet, maître de conférences en histoire des mondes modernes et contemporains, Université de Paris 1, Panthéon-SorbonneCette conférence retrace l’histoire de l’Artothèque et du fonds nantais, en lien avec l’exposition La nuit, je mens présentée à l’École des beaux-arts de Nantes Saint-Nazaire.Durée : 1h
Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html
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