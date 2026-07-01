Les 400 ans de la Marine Française, Église de Jablines, Jablines
samedi 19 septembre 2026 · Église de Jablines · Jablines
Informations pratiques
Les 400 ans de la Marine Française 19 et 20 septembre Église de Jablines Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Exposition de modèles réduits :
– Maquettes : 3 mats, porte-avions, sous-marin
– Uniformes de marins XVIIIème / XXème
– Objets : ancres, poulies, longue-vue, canon et boulet de 24…
En présence de conférenciers. Ouverts à tous. Entrée gratuite.
Église de Jablines 8 rue de l’église 77450 Jablines Jablines 77450 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 43 81 16 Église St Sidione du XIIIème siècle. Possibilités de se garer à proximité.
Exposition de modèles réduits
©Christophe Chefgros