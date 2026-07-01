Les 400 ans de la Marine Française, Église de Jablines, Jablines

Informations pratiques

Les 400 ans de la Marine Française 19 et 20 septembre Église de Jablines Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition de modèles réduits :

– Maquettes : 3 mats, porte-avions, sous-marin

– Uniformes de marins XVIIIème / XXème

– Objets : ancres, poulies, longue-vue, canon et boulet de 24…

En présence de conférenciers. Ouverts à tous. Entrée gratuite.

Église de Jablines 8 rue de l’église 77450 Jablines Jablines 77450 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 43 81 16 Église St Sidione du XIIIème siècle. Possibilités de se garer à proximité.

Exposition de modèles réduits

©Christophe Chefgros