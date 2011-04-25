Les 48h de l’agriculture urbaine : un festival d’animations vertes

Le festival des 48h de l’agriculture urbaine, c’est une multitude d’événements participatifs organisés par un collectif de plus 100 associations et collectivités dans une quarantaine de villes en France mais aussi en Belgique, en Suisse, au Luxembourg et même en République Tchèque.

L’objectif ? Faire découvrir l’agriculture urbaine, ses acteurs, actrices et ses bénéfices au plus grand nombre !

À Paris de nombreuses animations sont prévues dans des jardins partagés, chez des Parisculteurs.

Voici quelques temps forts dans la programmation foisonnante

Marché et village de producteurs et créateurs chez 13’Infuz, en face du 9 rue Augustin Mouchot (13 e ), samedi 25 avril de 10 h à 2 1h et dimanche 26 avril de 10 h à 18 h

en face du 9 rue Augustin Mouchot (13 ), samedi 25 avril de 10 h à 2 1h et dimanche 26 avril de 10 h à 18 h Visite du Jardin des Invasifs sur le Campus Necker : esplanade potagère avec des bacs dédiés aux légumes et aux aromatiques et un jardin planté de fleurs à couper et de pommiers à cidre. 160 rue de Vaugirard (15 e ), vendredi 24 avril à 13 h 30 et 17 h.

esplanade potagère avec des bacs dédiés aux légumes et aux aromatiques et un jardin planté de fleurs à couper et de pommiers à cidre. 160 rue de Vaugirard (15 ), vendredi 24 avril à 13 h 30 et 17 h. Atelier semis à la Ferme du rail : rue de Thionville (19 e ) vendredi 24 avril de 14 h à 15 h

rue de Thionville (19 ) Visite et démo tinctoriale au jardin WHOLE : 2 rue du Professeur Louis Renault (13 e ), samedi 25 avril à 10 h 30 et 14 h.

2 rue du Professeur Louis Renault (13 ), samedi 25 avril à 10 h 30 et 14 h. Marché aux plantes local et festif de la Brasserie des Regards : 28 rue de l’Ermitage (20 e ), samedi 25 avril 11 h

28 rue de l’Ermitage (20 ), samedi 25 avril 11 h Visite et atelier gustatif, de la serre à la tartine fleurie avec le Paysan urbain : 14 rue Stendhal (20 e ), samedi 25 avril à 11 h, 15 h et 16 h.

14 rue Stendhal (20 ), samedi 25 avril à 11 h, 15 h et 16 h. Visite et jardinage à la ferme urbaine Flora Tristan , avec Veni verdi : 2 rue Florian (20e) samedi 25 avril à 14 h.

, 2 rue Florian (20e) samedi 25 avril à 14 h. Projection film « La terre des vertus » de Vincent Lapize à V’île fertile : 45 avenue de la Belle Gabrielle 94130 Nogent-sur-Marne, samedi 25 avril 19 h

45 avenue de la Belle Gabrielle 94130 Nogent-sur-Marne, samedi 25 avril 19 h Atelier cyanotype et botanique à V’île fertile : 45 avenue de la Belle Gabrielle 94130 Nogent-sur-Marne, dimanche 26 avril de 15 hà 17 h

Pour s’inscrire à ces animations et découvrir toutes les autres : consultez tout le programme parisien

Les 48h de l’agriculture urbaine est un événement proposé par l’AFAUP, Association française de l’agriculture urbaine.

Participez aux multiples activités gratuites dans des lieux exceptionnels à Paris ou en Ile-de-France, lors d’un week-end festif autour de l’agriculture urbaine et du jardinage. Début des festivités dès le vendredi 24 avril !

Du vendredi 24 avril 2026 au dimanche 26 avril 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-24T02:00:00+02:00

fin : 2026-04-27T01:59:59+02:00

Date(s) :



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