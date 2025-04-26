Les 5 ans du Central café !

50 avenue de Bretagne Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 17:00:00

fin : 2026-05-09 01:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Dès 17h, on commence avec un grand quizz par équipes.

On enchaîne sur une spéciale Impro de notre troupe préférée: les calaS’mars.

Concert de folie de Mezcal Bomba à 21h30 et DJ set à suivre… et d’autres surprises .

50 avenue de Bretagne Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 11 84 98 41 centralcafe.mesquer@gmail.com

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English :

L’événement Les 5 ans du Central café ! Mesquer a été mis à jour le 2026-03-12 par ADT44