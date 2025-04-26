Les 5 ans du Central café ! Mesquer
Les 5 ans du Central café ! Mesquer samedi 9 mai 2026.
Les 5 ans du Central café !
50 avenue de Bretagne Mesquer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 17:00:00
fin : 2026-05-09 01:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Dès 17h, on commence avec un grand quizz par équipes.
On enchaîne sur une spéciale Impro de notre troupe préférée: les calaS’mars.
Concert de folie de Mezcal Bomba à 21h30 et DJ set à suivre… et d’autres surprises .
50 avenue de Bretagne Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 11 84 98 41 centralcafe.mesquer@gmail.com
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English :
L’événement Les 5 ans du Central café ! Mesquer a été mis à jour le 2026-03-12 par ADT44