Les 5 sens au jardin : La vue, Aux arches de Jericho, Wanquetin

Les 5 sens au jardin : La vue 5 – 7 juin Aux arches de Jericho Pas-de-Calais

4 euros par personne, sur réservation au 06 75 28 72 27 ou par mail : bret.josiane@orange.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:30:00+02:00 – 2026-06-05T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T13:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Portes ouvertes au jardin « Les Arches de Jericho ».

Au cœur d’un paysage préservé, le jardin Les Arches de Jéricho se déploie comme une invitation à la contemplation. Entre les murs de pierre blanche d’une ancienne fermette et les arches végétales qui lui ont donné son nom, ce havre de paix célèbre l’alliance entre la nature et la vie animale.

Ici, chaque pas révèle une nouvelle merveille : des volées d’oiseaux aux chants mélodieux, des chèvres naines espiègles, deux ânesses au regard tendre et bien d’autres compagnons à quatre pattes qui animent le lieu de leur présence chaleureuse. Les fleurs, généreuses, s’épanouissent en une palette de couleurs et de parfums, tandis que les arbres offrent leur ombre bienveillante.

Plus qu’un simple jardin, Les Arches de Jéricho est une parenthèse hors du temps, où la sérénité se savoure à chaque instant. Un lieu où la beauté de la nature, dans sa simplicité et sa générosité, se révèle à ceux qui prennent le temps de l’observer.

Aux arches de Jericho 64 rue d’Arras 62123 Wanquetin Wanquetin 62123 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 75 28 72 27 »}, {« type »: « email », « value »: « bret.josiane@orange.fr »}]

Événement dans le cadre des Rendez-vous aux jardins 2026

©BRET Josiane