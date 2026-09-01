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AGENDA · Arinthod

Les 50 ans du foyer rural Salle polyvalente Arinthod

samedi 12 septembre 2026 · Salle polyvalente · Arinthod

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Salle polyvalente
Adresse
Place de la Poste
Ville
39240 Arinthod
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Arinthod

Les 50 ans du foyer rural

Salle polyvalente Place de la Poste Arinthod Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-12 20:30:00

Date(s) :
2026-09-12

Les 50 ans du foyer rural le 12 septembre de 14h à 20h30 à Arinthod.

15h30 Défilé fanfare et spectacle de rue dans le centre
18h verre de l’amitié au boulodrome
20h30 buvette, restauration et bal populaire des années 80

Ouvert à tous.   .

Salle polyvalente Place de la Poste Arinthod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 22 72 02 

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English : Les 50 ans du foyer rural

L’événement Les 50 ans du foyer rural Arinthod a été mis à jour le 2026-07-01 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE