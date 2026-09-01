Les 50 ans du foyer rural Salle polyvalente Arinthod

Informations pratiques

Arinthod

Les 50 ans du foyer rural

Salle polyvalente Place de la Poste Arinthod Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-12 20:30:00

Date(s) :

2026-09-12

Les 50 ans du foyer rural le 12 septembre de 14h à 20h30 à Arinthod.

15h30 Défilé fanfare et spectacle de rue dans le centre

18h verre de l’amitié au boulodrome

20h30 buvette, restauration et bal populaire des années 80

Ouvert à tous. .

Salle polyvalente Place de la Poste Arinthod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 22 72 02

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English : Les 50 ans du foyer rural

L’événement Les 50 ans du foyer rural Arinthod a été mis à jour le 2026-07-01 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE