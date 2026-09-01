Les 50 ans du foyer rural Salle polyvalente Arinthod
samedi 12 septembre 2026 · Salle polyvalente · Arinthod
Informations pratiques
Arinthod
Les 50 ans du foyer rural
Salle polyvalente Place de la Poste Arinthod Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-12 20:30:00
Date(s) :
2026-09-12
Les 50 ans du foyer rural le 12 septembre de 14h à 20h30 à Arinthod.
15h30 Défilé fanfare et spectacle de rue dans le centre
18h verre de l’amitié au boulodrome
20h30 buvette, restauration et bal populaire des années 80
Ouvert à tous. .
Salle polyvalente Place de la Poste Arinthod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 22 72 02
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English : Les 50 ans du foyer rural
L’événement Les 50 ans du foyer rural Arinthod a été mis à jour le 2026-07-01 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE