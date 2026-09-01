AGENDA · Quimperlé
Les 6 ans du Wagon-Lit Wagon-Lit Quimperlé
samedi 12 septembre 2026 · Wagon-Lit · Quimperlé
Informations pratiques
Quimperlé
Les 6 ans du Wagon-Lit
Wagon-Lit 9 Rue Brémond d’Ars Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 12:00:00
fin : 2026-09-12 23:00:00
Date(s) :
2026-09-12
DJ Set, Happy hour, Palet breton, surprises. .
Wagon-Lit 9 Rue Brémond d’Ars Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 09 66 72
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English :
L’événement Les 6 ans du Wagon-Lit Quimperlé a été mis à jour le 2026-08-06 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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