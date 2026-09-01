Les 6 ans du Wagon-Lit Wagon-Lit Quimperlé

Informations pratiques

Quimperlé

Les 6 ans du Wagon-Lit

Wagon-Lit 9 Rue Brémond d’Ars Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 12:00:00

fin : 2026-09-12 23:00:00

Date(s) :

2026-09-12

DJ Set, Happy hour, Palet breton, surprises. .

Wagon-Lit 9 Rue Brémond d’Ars Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 09 66 72

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English :

L’événement Les 6 ans du Wagon-Lit Quimperlé a été mis à jour le 2026-08-06 par OT QUIMPERLE LES RIAS