LES 60 KMS DE MARCHE DE L’OISE 10ème EDITION Nogent-sur-Oise

LES 60 KMS DE MARCHE DE L’OISE 10ème EDITION

Rando Sud Oise (ex-ARNV) organise la 10ème édition des 60 Kms de Marche de l’Oise les 27 et 28 juin 2026. Samedi: rando en groupe de Nogent-sur-Oise à Chantilly (18km). Dimanche: Parcours fléchés pour le marathon des 3 forêts de 42km ou semi-marathon de 22km au départ de Chantilly. 20€/pers

L’association Rando Sud Oise (ex-ARNV) organise la 10ème édition des 60 Kms de Marche de l’Oise les 27 et 28 juin 2026.

SAMEDI 27 JUIN: Marche en groupe de 18 km au départ de Nogent-sur-Oise à 9h et arrivée à la gare de Chantilly

Rdv avant 9h à la Salle Charpentier, allée Lucie et Raymond Aubrac 60180 Nogent-sur-Oise

DIMANCHE 28 JUIN: Marathon des 3 forêts!

Parcours fléchés Marathon ou 1/2 Marathon

Marathon de 42 km départ Chantilly et arrivée à Nogent-sur-Oise

1/2 Marathon de 22 km départ Chantilly et arrivée à Senlis

Départ de la gare de Chantilly à partir de 9h pour les deux circuits

Ravitaillement prévus sur les parcours

Tarif unique: 20€

inscription sur le site ADEORUN avant le 21 juin 2026

NAVETTES disponibles pour le retour (6€/personne) .

Allée Lucie et Raymond Aubrac Nogent-sur-Oise 60180 Oise Hauts-de-France +33 6 51 80 45 24 arnv.rando@gmail.com

English :

Rando Sud Oise (ex-ARNV) organizes the 10th edition of the 60 Kms de Marche de l’Oise on June 27 and 28, 2026. Saturday: group hike from Nogent-sur-Oise to Chantilly (18km). Sunday: Signposted routes for the 42km Marathon des 3 Forêts or 22km half-marathon starting from Chantilly. 20?/pers

