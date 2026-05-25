Velles

Les 75 ans de la Banda Réveil Vellois

Rue Maurice Raes Velles Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06 18:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Les 75 ans de la Banda Réveil Vellois au stade de Velles.

La Banda Réveil Vellois fête ses 75 ans 4 bandas animeront la soirée. On vous attend nombreux pour célébrer ça comme il se doit ! .

Rue Maurice Raes Velles 36330 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 36 98 56

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English :

The 75th anniversary of the Banda Réveil Vellois at the Velles stadium.

L’événement Les 75 ans de la Banda Réveil Vellois Velles a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Vallée de la Creuse