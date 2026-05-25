Les 75 ans de la Banda Réveil Vellois Velles
Les 75 ans de la Banda Réveil Vellois Velles samedi 6 juin 2026.
Velles
Les 75 ans de la Banda Réveil Vellois
Rue Maurice Raes Velles Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06 18:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Les 75 ans de la Banda Réveil Vellois au stade de Velles.
La Banda Réveil Vellois fête ses 75 ans 4 bandas animeront la soirée. On vous attend nombreux pour célébrer ça comme il se doit ! .
Rue Maurice Raes Velles 36330 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 36 98 56
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The 75th anniversary of the Banda Réveil Vellois at the Velles stadium.
L’événement Les 75 ans de la Banda Réveil Vellois Velles a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Vallée de la Creuse
À voir aussi à Velles (Indre)
- Rando VTT Velles 14 juin 2026