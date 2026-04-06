Les 9èmes Chansonnales de Moutiers en Puisaye. Festival de chanson à texte Rue de l’Église Moutiers-en-Puisaye

Moutiers-en-Puisaye

Les 9èmes Chansonnales de Moutiers en Puisaye. Festival de chanson à texte

Rue de l’Église Le Foyer Moutiers-en-Puisaye Yonne

Tarif : 30 – 30 – 55 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-03

Les 9èmes Chansonnales de Moutiers-en-Puisaye :

Un manifeste pour la chanson libre

La chanson à texte n’est pas un simple divertissement. Elle est un acte, une prise de position, une parole qui traverse le temps et défie les modes. Elle existe, elle résiste, elle dérange et elle rassemble. Elle fait bouger les consciences et secoue les certitudes. Dans un monde où la culture se fragmente sous le poids des logiques marchandes et de l’indifférence, elle demeure un espace de liberté essentiel.

Les Chansonnales de Moutiers-en-Puisaye se tiennent debout pour cette parole libre. Elles refusent la standardisation, la peur de l’engagement et les raccourcis culturels qui réduisent la création à un produit. Ici, chaque texte, chaque note, chaque voix compte. Ici, la jeunesse n’est pas absente, elle est invitée à prendre la parole, à vibrer, à rêver.

Nous remercions avec force Frank Marty, Natasha Bezriche, Ben Herbert Larue, Lise Martin et leurs musiciens Par fidélité, par conviction, par amitié, ils seront présents les 3 et 4 octobre 2026 pour partager avec vous ce souffle vital. Leur présence est un geste politique autant qu’artistique faire exister la chanson de caractère, défendre un art qui résiste.

Ce festival est plus qu’un rendez-vous musical c’est un engagement collectif. Il rappelle que la culture n’est pas un luxe, mais un droit. Que la parole libre mérite d’être entendue, soutenue et célébrée. Que les petits lieux de création sont des remparts contre l’uniformisation et la précarité qui menacent tant de secteurs culturels.

Alors, retrouvons-nous à Moutiers-en-Puisaye, village de Puisaye, pour deux jours de résistance poétique et de fête engagée. Pour écouter, pour réfléchir, pour vibrer. Ensemble, faisons vivre cette chanson qui ose, cette parole qui dérange et cette culture qui unit.

Parce que la culture libre est un combat.

Parce que la chanson à texte est une arme de conscience.

Parce que nous refusons qu’elle disparaisse. .

Rue de l’Église Le Foyer Moutiers-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 72 51 92 anartscene@hotmail.fr

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English : Les 9èmes Chansonnales de Moutiers en Puisaye. Festival de chanson à texte

L’événement Les 9èmes Chansonnales de Moutiers en Puisaye. Festival de chanson à texte Moutiers-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-04-06 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)