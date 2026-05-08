Les ailes de la nuit Rue du port Le Teich

Informations pratiques

Le Teich

Les ailes de la nuit

Rue du port MNBA Le Teich Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 20:00:00

fin : 2026-08-14 23:30:00

Date(s) :

2026-08-14

Participez à une sortie nocturne en compagnie d’un animateur du Parc naturel régional des Landes de Gascogne et venez découvrir la vie fascinante des animaux qui s’éveillent ! La soirée débutera par une déambulation pour guetter oiseaux et chauves-souris. Nous utiliserons ensuite un dispositif attirant les papillons de nuit. .

Rue du port MNBA Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 73 37 33 maison-nature-canoe@parc-landes-de-gascogne.fr

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English : Les ailes de la nuit

L’événement Les ailes de la nuit Le Teich a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Le Teich