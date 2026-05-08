Les ailes de la nuit Rue du port Le Teich
vendredi 14 août 2026 · Rue du port · Le Teich
Informations pratiques
Le Teich
Les ailes de la nuit
Rue du port MNBA Le Teich Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:00:00
fin : 2026-08-14 23:30:00
Date(s) :
2026-08-14
Participez à une sortie nocturne en compagnie d’un animateur du Parc naturel régional des Landes de Gascogne et venez découvrir la vie fascinante des animaux qui s’éveillent ! La soirée débutera par une déambulation pour guetter oiseaux et chauves-souris. Nous utiliserons ensuite un dispositif attirant les papillons de nuit. .
Rue du port MNBA Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 73 37 33 maison-nature-canoe@parc-landes-de-gascogne.fr
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English : Les ailes de la nuit
L’événement Les ailes de la nuit Le Teich a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Le Teich
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