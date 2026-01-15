Les ailes des Grands Causses LPO Aveyron Saint-Pierre-des-Tripiers

Les ailes des Grands Causses LPO Aveyron

Mardi 21 avril Les ailes des Grands causses (St-Pierre-des-Tripiers 48)

Partez à la rencontre des plus grands rapaces de France. Silhouettes, habitats, régime alimentaire, les vautours n’auront plus aucun secret pour vous ! Cette période est l’occasion idéale pour observer, à distance, les oiseaux au nid.

Sortie de 10h à 15h, pique-nique tiré du sac.

Chemin escarpé et vertigineux, tenue et chaussures adaptées obligatoires.

Enfants à partir de 8 ans.

RESERVATION OBLIGATOIRE

Amélie MARTI, tél 05 65 42 94 48 .

Saint-Pierre-des-Tripiers 48150 Lozère Occitanie +33 5 65 42 94 48

