Les ailes des Grands Causses LPO Aveyron Saint-Pierre-des-Tripiers

Mardi 21 avril Les ailes des Grands causses (St-Pierre-des-Tripiers 48)
Partez à la rencontre des plus grands rapaces de France. Silhouettes, habitats, régime alimentaire, les vautours n’auront plus aucun secret pour vous ! Cette période est l’occasion idéale pour observer, à distance, les oiseaux au nid.
Sortie de 10h à 15h, pique-nique tiré du sac.
Chemin escarpé et vertigineux, tenue et chaussures adaptées obligatoires.
Enfants à partir de 8 ans.
RESERVATION OBLIGATOIRE
Amélie MARTI, tél 05 65 42 94 48 .
