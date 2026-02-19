MARCHÉ TERROIR

Salle de l’Armérie et alentours Saint-Pierre-des-Tripiers Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Marché de terroir avec producteurs et créateurs organisé par l’Association Petrus Anima.

Vide-greniers, food truck, buvette, promenades en âne, expos photos, peintures et livres, troc jardinage, tombola.

Le dimanche 26 avril 2026 de 10h à 17h, marché de terroir avec des producteurs et des créateurs à Saint Pierre des Tripiers sur le Causse Méjean, organisé par l’Association Petrus Anima.

La journée sera agrémentée d’un vide greniers, d’un food truck, d’une buvette, de promenades en âne, d’expos photos, peintures et livres.

Un troc jardinage (échange de plants, graines, …) ponctuera la journée de 11h à 12h et de 14h à 15h, ainsi qu’une tombola avec tirage à midi, 14h et 16h.

Renseignements et réservations

-marché de terroir Christine 0634962100

-vide-greniers Michel-06 82 55 71 24

Rendez-vous salle de l’Armérie et ses alentours. .

Salle de l’Armérie et alentours Saint-Pierre-des-Tripiers 48150 Lozère Occitanie +33 6 34 96 21 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Local market with producers and designers organized by the Petrus Anima Association.

Garage sale, food truck, refreshments, donkey rides, photo, painting and book exhibitions, gardening barter, tombola.

L’événement MARCHÉ TERROIR Saint-Pierre-des-Tripiers a été mis à jour le 2026-02-23 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes