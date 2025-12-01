Les Allumeurs des Toiles présentent Berlinguer La Grande Ambition Cinéma Casino Clamecy

Les Allumeurs des Toiles présentent On Falling

Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy Nièvre

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 20:00:00

fin : 2025-12-23 21:44:00

Date(s) :

2025-12-22 2025-12-23

Les Allumeurs des Toiles présentent On Falling Drame de Laura Carreira (Grande-Bretagne) 1h44 Aurora, immigrée portugaise en Ecosse, est préparatrice de commandes dans un entrepôt où sont temps est chronométré.

Au bord de l’abîme de la paupérisation et de l’aliénation, elle saisit de toutes les occasions pour ne pas tomber, parmi elles la présence bienveillante de son nouveau co-locataire polonais.

La ligne de mire de On Falling se situe entre la précision du réalisme et de l’abstraction du mélodrame à demi-mot, prenant le risque du non manichéen, expulsant les schémas du patronat monstrueux et du précariat sublime. C’est un beau film à vivre, bien qu’il donne de bonnes raisons de hurler dans un sac en sortant. Libération .

Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 79 68

English : Les Allumeurs des Toiles présentent On Falling

L’événement Les Allumeurs des Toiles présentent On Falling Clamecy a été mis à jour le 2025-12-12 par OT Clamecy Haut Nivernais