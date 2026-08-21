Les amis de L’indigo, Écomusée de Marie-Galante, Grand-Bourg

Informations pratiques

Les amis de L’indigo 18 – 20 septembre Écomusée de Marie-Galante Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T15:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00

À la découverte de la magie de l’indigo !

Réhabiliter les méthodes traditionnelles de teinture naturelle à partir de la feuille d’indigotier : tel est le pari passionnant des Amis de l’indigo. Laissez Pierre, amoureux incontestable de cette plante aux mille secrets, vous raconter son histoire. Il vous dévoilera avec passion toutes les caractéristiques étonnantes qui font de l’indigo une expérience textile unique en son genre.

Écomusée de Marie-Galante route de Murat, 97112 Grand-Bourg, France Grand-Bourg 97112 Guadeloupe Guadeloupe 0590974868 https://www.destination-marie-galante.fr/site-habitation-murat.php [{« type »: « phone », « value »: « +590 690471025 »}] Le moulin à vent de l’habitation Murat porte la date 1814, inscrite dans un cartouche situé sur la clef de voûte de la baie principale. Il servait au broyage de la canne à sucre. La tour construite en pierre de taille est, par la qualité de sa mise en œuvre et le traitement des baies, un véritable chef d’œuvre de l’architecture sucrière. Les restes de mécanisme qu’elle renferme, prélevés sur d’autres moulins, ne sont pas d’origine. Le moulin est l’un des éléments de l’habitation comprenant une sucrerie avec une belle cheminée carrée sur socle et une maison de maître à l’architecture néo-classique en pierre de taille calcaire qui, bien que remaniée, reste l’un des plus beaux exemples d’architecture civile savante au début du XIXe siècle aux Antilles.

Les amis de l’indigo, jardin de bord de mer, où l’on réhabilite les méthodes traditionnelles et naturelles de teinture de tissus.

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