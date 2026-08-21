Patrimoines en péril : sauvons les éléments du Patrimoine Culturel Immatériel de Marie -Galante, menacés de disparition !, Écomusée de Marie-Galante, Grand-Bourg

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Patrimoines en péril : sauvons les éléments du Patrimoine Culturel Immatériel de Marie -Galante, menacés de disparition ! 18 – 20 septembre Écomusée de Marie-Galante Guadeloupe

Gratuité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T21:30:00+02:00

La 43ᵉ édition des Journées européennes du patrimoine 2026, dont le thème « Patrimoines en péril : Raviver, Résister, Ré-imaginer » résonne particulièrement avec la réalité de Marie-Galante. A cette occasion, il nous paraît essentiel de nous mobiliser collectivement en faveur de la sauvegarde et de la transmission de plusieurs patrimoines culturels immatériels aujourd’hui gravement menacés de disparition.Parmi eux, trois éléments apparaissent singulièrement menacés de disparition :

les chants de labour

les savoirs et pratiques liés à la pêche traditionnelle

le défilé de charrettes décorées « Carnaval Kabwèt »

Par exemple, le Carnaval Kabwèt » est une pratique carnavalesque emblématique de Marie-Galante dont la transmission est aujourd’hui fortement fragilisée. Pour la première fois depuis plusieurs décennies, cette pratique carnavalesque n’a pu être organisée à Marie-Galante faute de porteurs de tradition et de transmission suffisante.

Face à cette situation, les Journées Européennes du Patrimoine constituent une opportunité unique pour engager une démarche participative de documentation, de transmission et de valorisation de ces patrimoines vivants avant que ces savoirs, pratiques et mémoires ne disparaissent définitivement.

Durant trois jours, habitants, associations, chercheurs, artistes, jeunes, étudiants/ scolaires et professionnels du patrimoine seront invités à devenir acteurs de la sauvegarde du patrimoine vivant à travers des conférences, des ateliers et des démonstrations.

Écomusée de Marie-Galante route de Murat, 97112 Grand-Bourg, France Grand-Bourg 97112 Guadeloupe Guadeloupe 0590974868 https://www.destination-marie-galante.fr/site-habitation-murat.php Le moulin à vent de l’habitation Murat porte la date 1814, inscrite dans un cartouche situé sur la clef de voûte de la baie principale. Il servait au broyage de la canne à sucre. La tour construite en pierre de taille est, par la qualité de sa mise en œuvre et le traitement des baies, un véritable chef d’œuvre de l’architecture sucrière. Les restes de mécanisme qu’elle renferme, prélevés sur d’autres moulins, ne sont pas d’origine. Le moulin est l’un des éléments de l’habitation comprenant une sucrerie avec une belle cheminée carrée sur socle et une maison de maître à l’architecture néo-classique en pierre de taille calcaire qui, bien que remaniée, reste l’un des plus beaux exemples d’architecture civile savante au début du XIXe siècle aux Antilles.

La 43ᵉ édition des Journées européennes du patrimoine 2026, dont le thème « Patrimoines en péril : Raviver, Résister, Ré-imaginer » résonne particulièrement avec la réalité de Marie-Galante. A cette …

©Association Patrimoine vivant de Marie Galante