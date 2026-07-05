Informations pratiques

Vézelise

Les amis de l’orgue de Vézelise

Vézelise Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-05 15:30:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-09-13 2026-09-20

Programme des concerts de la saison 2026:

Comme d’habitude, l’originalité et les découvertes ne manqueront pas. Les artistes invités cette année sauront une fois de plus apporter leur touche personnelle à la vie musicale inspirée par le magnifique orgue historique

Tous les concerts ont lieu le dimanche à 15h30.

5 juillet voix et orgue, Benoît Porcherot & Dominique Dantand, avec quelques raretés au programme.

12 juillet nous serons à une encablure de la fête nationale, donc musiques de la période révolutionnaire, pour clavecin et orgue avec Iakovos Pappas et Daniel Maurer.

19 juillet Pascal Reber organiste de la cathédrale de Strasbourg viendra nous surprendre par son art de l’improvisation et de l’interprétation.

26 Juillet: carte blanche à Gilles De l’Assomption, enfin à Vézelise après quelques péripéties pour trouver un créneau libre dans son agenda !

13 septembre Frederic Mayeur, professeur au Conservatoire de Dijon et organiste de la Cathédrale de DIJON nous livrera un moment musical dont il a le secret.

20 septembre ce sera notre concert solidaire de la Saint-Côme et Saint Damien en compagnie d’un organiste bien connu des mélomanes lorrains, Dominique Breda.Tout public

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Vézelise 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 25 04 10

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English :

Concert Schedule for the 2026 Season:

As always, there will be no shortage of originality and new discoveries. This year’s guest artists will once again bring their personal touch to the musical performances inspired by the magnificent historic organ.

All concerts take place on Sundays at 3:30 p.m.

July 5: voice and organ, Benoît Porcherot & Dominique Dantand, with a few rare pieces on the program.

July 12: With the national holiday just around the corner, we’ll feature music from the Revolutionary period for harpsichord and organ, performed by Iakovos Pappas and Daniel Maurer.

July 19: Pascal Reber, organist at Strasbourg Cathedral, will delight us with his art of improvisation and interpretation.

July 26: Carte blanche to Gilles De l’Assomption—finally in Vézelise after a few twists and turns trying to find an open slot in his schedule!

September 13: Frédéric Mayeur, professor at the Dijon Conservatory and organist at Dijon Cathedral, will treat us to a musical moment that only he knows how to create.

September 20: This will be our charity concert in honor of Saints Côme and Damien, featuring Dominique Breda, an organist well known to music lovers in Lorraine.

L’événement Les amis de l’orgue de Vézelise Vézelise a été mis à jour le 2026-06-30 par OT DU PAYS DU SAINTOIS