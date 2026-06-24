Les amis de Saint-Martin de Laives fêtent leur 50 ans Eglise St Martin Laives
dimanche 5 juillet 2026 · Eglise St Martin · Laives
Informations pratiques
Laives
Les amis de Saint-Martin de Laives fêtent leur 50 ans
Eglise St Martin Colline St Martin Laives Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 10:30:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Venez passer un moment convivial et fêter les 50 ans des amis de Saint-martin de Laives. Au programme messe annuelle à 10h30. Vin d’honneur à11h30. 17h jeux et baby-foot. 18h spectacle avec une création originale de Roulottes en chantier, 19h mot de bienvenue et verre de l’amitié. Pour finir 19h30 , amener votre repas et votre chaise. .
Eglise St Martin Colline St Martin Laives 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 77 23 93 32
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English : Les amis de Saint-Martin de Laives fêtent leur 50 ans
L’événement Les amis de Saint-Martin de Laives fêtent leur 50 ans Laives a été mis à jour le 2026-06-24 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne