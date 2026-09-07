Les amis des orgues accueillent la musique de Léonie, Église Saint-Jean-Baptiste, Saint-Jean-de-Braye

Informations pratiques

Les amis des orgues accueillent la musique de Léonie Dimanche 20 septembre, 17h00 Église Saint-Jean-Baptiste Loiret

Réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Première partie, Singet dem Herrn ein neues lied (J-S Bach)

Seconde partie, piano & poèmes de Marguerite Yourcenar

Direction Marie-Noëlle Maerten

Piano-clavecin Julien Joubert

Contrebasse Christophe Andrivet

Église Saint-Jean-Baptiste 41 Rue Louis Pergaud, 45800 Saint-Jean-de-Braye, France Saint-Jean-de-Braye 45800 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://musique-leonie.com/nos-concerts/ »}] L’église fut bâtie d’un seul jet et comportait, à l’origine, une travée de plus. En partie ruinée par les guerres de Religion, elle fut reconstruite au XVIe siècle en réutilisant ses anciens matériaux. La partie entre le chevet et le clocher est le seul vestige de l’édifice d’origine. Quelques remaniements furent réalisés au XIXe siècle.

Au programme :

©