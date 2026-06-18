Argences en Aubrac

Les Anim’Argences

Place des Tilleuls, Sainte-Geneviève-sur-Argence Argences en Aubrac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-20

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Jeudi 20 août, appréciez le marché nocturne de producteurs et artisans locaux en musique !

Marché de pays à partir de 19h, restauration sur place.

Concert à 20h30 Mooving Feet (funk rythn’n’blues).

Rendez vous place des Tilleuls à Sainte-Geneviève-sur-Argence. .

Place des Tilleuls, Sainte-Geneviève-sur-Argence Argences en Aubrac 12420 Aveyron Occitanie +33 5 65 66 19 75

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English :

On Thursday, August 20, come enjoy the night market featuring local farmers and artisans, complete with live music!

L’événement Les Anim’Argences Argences en Aubrac a été mis à jour le 2026-06-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)