Cinéma en plein air Les caprices de l’enfant roi Ste Geneviève sur Argence Argences en Aubrac
mercredi 26 août 2026 · Ste Geneviève sur Argence · Argences en Aubrac
Informations pratiques
Argences en Aubrac
Cinéma en plein air Les caprices de l’enfant roi
Ste Geneviève sur Argence Place du Cambon Argences en Aubrac Aveyron
Tarif : – – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-26
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
De Michel Leclerc
Avec Artus, Julia Piaton, Nemo Schiffman
Comédie, Historique, France, 2026, 1h54
1651. Louis (pas encore XIV) est un jeune adolescent. Alors que la Fronde menace, sa mère Anne d’Autriche décide d’exfiltrer son fils pour le mettre à l’abri et le remplace par un sosie. Louis est confié par D’Artagnan à Cyrano de Bergerac qui le cache au sein de la troupe de théâtre de Madeleine Béjart et Molière. Tandis que Madeleine et Cyrano se découvrent une passion commune pour le jeune Molière, Louis découvre la vie et ses plaisirs, l’art et le travail, le courage et la stratégie, tout ce qui fera de lui le Roi Soleil.
Repli au Centre Culturel de Sainte-Geneviève en cas d’intempéries ! 6 .
Ste Geneviève sur Argence Place du Cambon Argences en Aubrac 12210 Aveyron Occitanie
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English :
L’événement Cinéma en plein air Les caprices de l’enfant roi Argences en Aubrac a été mis à jour le 2026-07-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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