Cinéma en plein air Les caprices de l’enfant roi Ste Geneviève sur Argence Argences en Aubrac

Informations pratiques

Argences en Aubrac

Cinéma en plein air Les caprices de l’enfant roi

Ste Geneviève sur Argence Place du Cambon Argences en Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-26

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

De Michel Leclerc

Avec Artus, Julia Piaton, Nemo Schiffman

Comédie, Historique, France, 2026, 1h54

1651. Louis (pas encore XIV) est un jeune adolescent. Alors que la Fronde menace, sa mère Anne d’Autriche décide d’exfiltrer son fils pour le mettre à l’abri et le remplace par un sosie. Louis est confié par D’Artagnan à Cyrano de Bergerac qui le cache au sein de la troupe de théâtre de Madeleine Béjart et Molière. Tandis que Madeleine et Cyrano se découvrent une passion commune pour le jeune Molière, Louis découvre la vie et ses plaisirs, l’art et le travail, le courage et la stratégie, tout ce qui fera de lui le Roi Soleil.

Repli au Centre Culturel de Sainte-Geneviève en cas d’intempéries ! 6 .

Ste Geneviève sur Argence Place du Cambon Argences en Aubrac 12210 Aveyron Occitanie

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L’événement Cinéma en plein air Les caprices de l’enfant roi Argences en Aubrac a été mis à jour le 2026-07-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)