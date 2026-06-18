Les Anim’Argences Sainte-Geneviève-sur-Argence Argences en Aubrac

Argences en Aubrac

Les Anim’Argences

Sainte-Geneviève-sur-Argence Place des Tilleuls Argences en Aubrac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Jeudi 6 août, appréciez le marché nocturne de producteurs et artisans locaux, animé par un concert !

Marché de pays à partir de 19h, restauration sur place.

Concert à 20h30 Monckey’s (rock / pop).

Rendez vous place des Tilleuls à Sainte-Geneviève-sur-Argence. .

Sainte-Geneviève-sur-Argence Place des Tilleuls Argences en Aubrac 12420 Aveyron Occitanie +33 5 65 66 41 46

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English :

On Thursday, August 6, come enjoy the night market featuring local farmers and artisans, complete with a concert!

L’événement Les Anim’Argences Argences en Aubrac a été mis à jour le 2026-06-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)