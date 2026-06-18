Les Anim’Argences Sainte-Geneviève-sur-Argence Argences en Aubrac
Les Anim’Argences Sainte-Geneviève-sur-Argence Argences en Aubrac jeudi 16 juillet 2026.
Argences en Aubrac
Les Anim’Argences
Sainte-Geneviève-sur-Argence Place des Tilleuls Argences en Aubrac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Jeudi 16 juillet, appréciez le marché nocturne de producteurs et artisans locaux, animé par un concert !
Marché de pays à partir de 19h, restauration sur place.
Concert à 20h30 Tristan (festif, musiques internationales).
Rendez vous place des Tilleuls à Sainte-Geneviève-sur-Argence. .
Sainte-Geneviève-sur-Argence Place des Tilleuls Argences en Aubrac 12420 Aveyron Occitanie +33 5 65 66 41 46
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English :
On Thursday, July 16, come enjoy the night market featuring local farmers and artisans, complete with a concert!
L’événement Les Anim’Argences Argences en Aubrac a été mis à jour le 2026-06-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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