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Les Anim’Argences Sainte-Geneviève-sur-Argence Argences en Aubrac

Les Anim’Argences Sainte-Geneviève-sur-Argence Argences en Aubrac

Les Anim’Argences Sainte-Geneviève-sur-Argence Argences en Aubrac jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : Sainte-Geneviève-sur-Argence

Adresse : Place des Tilleuls

Ville : 12420 Argences en Aubrac

Département : Aveyron

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Tarif :

Argences en Aubrac

Les Anim’Argences

Sainte-Geneviève-sur-Argence Place des Tilleuls Argences en Aubrac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-16
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Jeudi 16 juillet, appréciez le marché nocturne de producteurs et artisans locaux, animé par un concert !
Marché de pays à partir de 19h, restauration sur place.
Concert à 20h30 Tristan (festif, musiques internationales).
Rendez vous place des Tilleuls à Sainte-Geneviève-sur-Argence.   .

Sainte-Geneviève-sur-Argence Place des Tilleuls Argences en Aubrac 12420 Aveyron Occitanie +33 5 65 66 41 46 

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English :

On Thursday, July 16, come enjoy the night market featuring local farmers and artisans, complete with a concert!

L’événement Les Anim’Argences Argences en Aubrac a été mis à jour le 2026-06-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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