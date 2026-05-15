La nuit des Burons Cabrettes et Cabrettaïres Argences en Aubrac
La nuit des Burons Cabrettes et Cabrettaïres Argences en Aubrac samedi 18 juillet 2026.
Argences en Aubrac
La nuit des Burons Cabrettes et Cabrettaïres
Lacalm Argences en Aubrac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Cabrettes et Cabrettaïres fête ses 70 ans !
Entre 1940 et 1955, la cabrette connut un profond déclin. Fabricants et professeurs avaient disparu, et l’instrument semblait voué à l’oubli. Pour la sauver, Jacques Berthier fonda une amicale de Cabrettaïres afin de lui redonner vie et de transmettre cette tradition. À l’occasion de cet anniversaire, venez vous initier à la cabrette, découvrir cet instrument emblématique de nos régions au travers d’une exposition didactique, apprendre et danser au son des musiques traditionnelles, et déguster un succulent aligot dans une ambiance conviviale !
Repas aligot 20€ sur réservation au 06 84 89 34 07. .
Lacalm Argences en Aubrac 12210 Aveyron Occitanie lanuitdesburons@gmail.com
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English :
Cabrettes et Cabrettaïres celebrates its 70th anniversary!
L’événement La nuit des Burons Cabrettes et Cabrettaïres Argences en Aubrac a été mis à jour le 2026-05-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)