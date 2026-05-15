Argences en Aubrac

La nuit des Burons Cabrettes et Cabrettaïres

Lacalm Argences en Aubrac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Cabrettes et Cabrettaïres fête ses 70 ans !

Entre 1940 et 1955, la cabrette connut un profond déclin. Fabricants et professeurs avaient disparu, et l’instrument semblait voué à l’oubli. Pour la sauver, Jacques Berthier fonda une amicale de Cabrettaïres afin de lui redonner vie et de transmettre cette tradition. À l’occasion de cet anniversaire, venez vous initier à la cabrette, découvrir cet instrument emblématique de nos régions au travers d’une exposition didactique, apprendre et danser au son des musiques traditionnelles, et déguster un succulent aligot dans une ambiance conviviale !

Repas aligot 20€ sur réservation au 06 84 89 34 07. .

Lacalm Argences en Aubrac 12210 Aveyron Occitanie lanuitdesburons@gmail.com

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English :

Cabrettes et Cabrettaïres celebrates its 70th anniversary!

L’événement La nuit des Burons Cabrettes et Cabrettaïres Argences en Aubrac a été mis à jour le 2026-05-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)