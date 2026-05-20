Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée marocaine à La Terrisse Argences en Aubrac

Soirée marocaine à La Terrisse Argences en Aubrac

Soirée marocaine à La Terrisse Argences en Aubrac vendredi 19 juin 2026.

Adresse : Salle des fêtes de la Terrisse

Ville : 12210 Argences en Aubrac

Département : Aveyron

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Tarif : 20 Tarif de base plein tarif Repas sur place

Argences en Aubrac

Soirée marocaine à La Terrisse

Salle des fêtes de la Terrisse Argences en Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Repas sur place

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-19
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Repas couscous, organisé par les Babines en 4L pour préparer leur participation au 4L Trophy !
Réservation au 07 88 22 29 09 ou au 07 87 46 75 45. 20  .

Salle des fêtes de la Terrisse Argences en Aubrac 12210 Aveyron Occitanie +33 7 87 46 75 45 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Couscous meal, organized by Babines en 4L in preparation for their participation in the 4L Trophy!

L’événement Soirée marocaine à La Terrisse Argences en Aubrac a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à Argences en Aubrac (Aveyron)