Argences en Aubrac

Soirée marocaine à La Terrisse

Salle des fêtes de la Terrisse Argences en Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Repas sur place

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Repas couscous, organisé par les Babines en 4L pour préparer leur participation au 4L Trophy !

Réservation au 07 88 22 29 09 ou au 07 87 46 75 45. 20 .

Salle des fêtes de la Terrisse Argences en Aubrac 12210 Aveyron Occitanie +33 7 87 46 75 45

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English :

Couscous meal, organized by Babines en 4L in preparation for their participation in the 4L Trophy!

L’événement Soirée marocaine à La Terrisse Argences en Aubrac a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)