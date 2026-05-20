Soirée marocaine à La Terrisse Argences en Aubrac
Soirée marocaine à La Terrisse Argences en Aubrac vendredi 19 juin 2026.
Argences en Aubrac
Soirée marocaine à La Terrisse
Salle des fêtes de la Terrisse Argences en Aubrac Aveyron
Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Repas sur place
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Repas couscous, organisé par les Babines en 4L pour préparer leur participation au 4L Trophy !
Réservation au 07 88 22 29 09 ou au 07 87 46 75 45. 20 .
Salle des fêtes de la Terrisse Argences en Aubrac 12210 Aveyron Occitanie +33 7 87 46 75 45
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English :
Couscous meal, organized by Babines en 4L in preparation for their participation in the 4L Trophy!
L’événement Soirée marocaine à La Terrisse Argences en Aubrac a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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