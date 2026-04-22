Cabrettes et Cabrettaïres fête ses 70 ans ! chemin des boules Lacalm Argences en Aubrac
Cabrettes et Cabrettaïres fête ses 70 ans ! chemin des boules Lacalm Argences en Aubrac samedi 18 juillet 2026.
Argences en Aubrac
Cabrettes et Cabrettaïres fête ses 70 ans !
chemin des boules Lacalm Buron des boules Argences en Aubrac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Dans le cadre des Nuits des burons 2026/ Nuèchs dels masucs 2026
En partenariat et organisée par La ligue Auvergnate et du Massif central.
Cabrettes et Cabrettaïres fête ses 70 ans !
Entre 1940 et 1955, la cabrette connut un profond déclin. Fabricants et professeurs avaient disparu, et l’instrument semblait voué à l’oubli. Pour la sauver, Jacques Berthier fonda une amicale de cabrettaïres afin de lui redonner vie et de transmettre cette tradition.
À l’occasion de cet anniversaire, venez vous initier à la cabrette, découvrir cet instrument emblématique de nos régions au travers d’une exposition didactique, apprendre et danser au son des musiques traditionnelles, et déguster un succulent aligot dans une ambiance conviviale !
A partir de 17h, repas aligot 20€ sur réservation au 06 84 89 34 07.
RDV au buron par la D921 puis suivez les panneaux. .
chemin des boules Lacalm Buron des boules Argences en Aubrac 12210 Aveyron Occitanie lanuitdesburons@gmail.com
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English :
As part of Nuits des burons 2026/ Nuèchs dels masucs 2026
L’événement Cabrettes et Cabrettaïres fête ses 70 ans ! Argences en Aubrac a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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