Conférence Fêtes musicales de l’Aubrac Sainte-Geneviève-sur-Argence Argences en Aubrac
Conférence Fêtes musicales de l’Aubrac Sainte-Geneviève-sur-Argence Argences en Aubrac dimanche 2 août 2026.
Argences en Aubrac
Conférence Fêtes musicales de l’Aubrac
Sainte-Geneviève-sur-Argence Maison Bès- Rue des jardins Argences en Aubrac Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Présentation du programme de la 11e saison des Fêtes musicales de l’Aubrac par Anne Le Bozec
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Sainte-Geneviève-sur-Argence Maison Bès- Rue des jardins Argences en Aubrac 12420 Aveyron Occitanie fetesmusicalesaubrac@gmail.com
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English :
Presentation of the program for the 11th season of the Fêtes musicales de l’Aubrac by Anne Le Bozec
L’événement Conférence Fêtes musicales de l’Aubrac Argences en Aubrac a été mis à jour le 2026-05-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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