Fêtes musicales de l’Aubrac à l’église de Orlhaguet église Saint-Étienne Argences en Aubrac

Argences en Aubrac

Fêtes musicales de l’Aubrac à l’église de Orlhaguet

église Saint-Étienne Orlhaguet, Sainte-Geneviève-sur-Argence Argences en Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-04

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Pour la 11e saison des Fêtes musicales de l’Aubrac, dont le thème est Musique en mouvement , venez assister au concert Les Danses et les Mots à l’église d’Orlhaguet.

LES DANSES ET LES MOTS

Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento pour trio à cordes K563

Schubert Lieder

Interprété par Clara BARBIER-SERRANO, Louise DESJARDINS, Julien DIEUDEGARD, Anne LE BOZEC, Louis RODDE

Billetterie en ligne Fêtes musicales de l’Aubrac 2026 15 .

église Saint-Étienne Orlhaguet, Sainte-Geneviève-sur-Argence Argences en Aubrac 12420 Aveyron Occitanie fetesmusicalesaubrac@gmail.com

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English :

For the 11th season of the Fêtes Musicales de l’Aubrac, whose theme is Music in Motion , come and enjoy the Les Danses et les Mots concert at Orlhaguet church.

L’événement Fêtes musicales de l’Aubrac à l’église de Orlhaguet Argences en Aubrac a été mis à jour le 2026-05-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)