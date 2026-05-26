Fêtes musicales de l’Aubrac à l’église de Orlhaguet église Saint-Étienne Argences en Aubrac
Fêtes musicales de l’Aubrac à l’église de Orlhaguet église Saint-Étienne Argences en Aubrac mardi 4 août 2026.
Argences en Aubrac
Fêtes musicales de l’Aubrac à l’église de Orlhaguet
église Saint-Étienne Orlhaguet, Sainte-Geneviève-sur-Argence Argences en Aubrac Aveyron
Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-04
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Pour la 11e saison des Fêtes musicales de l’Aubrac, dont le thème est Musique en mouvement , venez assister au concert Les Danses et les Mots à l’église d’Orlhaguet.
LES DANSES ET LES MOTS
Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento pour trio à cordes K563
Schubert Lieder
Interprété par Clara BARBIER-SERRANO, Louise DESJARDINS, Julien DIEUDEGARD, Anne LE BOZEC, Louis RODDE
Billetterie en ligne Fêtes musicales de l’Aubrac 2026 15 .
église Saint-Étienne Orlhaguet, Sainte-Geneviève-sur-Argence Argences en Aubrac 12420 Aveyron Occitanie fetesmusicalesaubrac@gmail.com
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English :
For the 11th season of the Fêtes Musicales de l’Aubrac, whose theme is Music in Motion , come and enjoy the Les Danses et les Mots concert at Orlhaguet church.
L’événement Fêtes musicales de l’Aubrac à l’église de Orlhaguet Argences en Aubrac a été mis à jour le 2026-05-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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