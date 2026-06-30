Informations pratiques

Argences en Aubrac

Festi’Quilles Finale Coupe de France à Argences en Aubrac

Sainte Geneviève sur Argence Argences en Aubrac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Le jeu des quilles de huit est un sport traditionnel Aveyronnais réunissant toutes les générations.

Le principe de ce jeu est simple faire tomber un maximum de quilles à l’aide d’une quille joueuse et d’une boule.

Vous voulez découvrir ce sport emblématique de l’Aveyron

Alors venez nombreux pour le 06 Août 2026 à Argences en Aubrac

Au programme

À 16h, des instructeurs fédéraux vous initieront à la pratique des quilles de huit et des quilles au maillet (pas de réservation) et finale de la coupe de France des Quilles de Huit .

Sainte Geneviève sur Argence Argences en Aubrac 12210 Aveyron Occitanie

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English :

Eight-pin bowling is a traditional Aveyron sport that brings together all generations.

L’événement Festi’Quilles Finale Coupe de France à Argences en Aubrac Argences en Aubrac a été mis à jour le 2026-06-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)