Argences en Aubrac

Fêtes musicales de l’Aubrac à l’église de Lacalm

Eglise de Lacalm Argences en Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Pour la 11e saison des Fêtes musicales de l’Aubrac, dont le thème est Musique en mouvement , venez assister au concert Pot-pourri à l’église de Lacalm.

POT-POURRI

Luigi Boccherini Quintette à cordes opus 39/3 en Ré Majeur, G339

Aaron Copland – Quiet city pour trompette, cor anglais et quintette à cordes

Francis Poulenc Sonate pour hautbois et piano

Camille Saint-Saëns – Septuor pour trompette, quintette à cordes et piano

Jean Françaix L’heure du berger

Interprété par Emeline CONCÉ, Aurore DASSESSE, Violaine DESPEYROUX, Sophie GUILLE DES BUTTES, Philippe MONFERRAN, Thomas PESQUET, Guillaume PIERLOT, Eckhard RUDOLPH

Billetterie en ligne Fêtes musicales de l’Aubrac 2026 15 .

Eglise de Lacalm Argences en Aubrac 12210 Aveyron Occitanie fetesmusicalesaubrac@gmail.com

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English :

For the 11th season of the Fêtes Musicales de l’Aubrac, whose theme is Music in Motion , come and enjoy the Pot-pourri concert at the Lacalm church.

L’événement Fêtes musicales de l’Aubrac à l’église de Lacalm Argences en Aubrac a été mis à jour le 2026-05-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)