Fêtes musicales de l’Aubrac à l’église de Lacalm Argences en Aubrac
Fêtes musicales de l’Aubrac à l’église de Lacalm Argences en Aubrac samedi 8 août 2026.
Argences en Aubrac
Fêtes musicales de l’Aubrac à l’église de Lacalm
Eglise de Lacalm Argences en Aubrac Aveyron
Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-08
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Pour la 11e saison des Fêtes musicales de l’Aubrac, dont le thème est Musique en mouvement , venez assister au concert Pot-pourri à l’église de Lacalm.
POT-POURRI
Luigi Boccherini Quintette à cordes opus 39/3 en Ré Majeur, G339
Aaron Copland – Quiet city pour trompette, cor anglais et quintette à cordes
Francis Poulenc Sonate pour hautbois et piano
Camille Saint-Saëns – Septuor pour trompette, quintette à cordes et piano
Jean Françaix L’heure du berger
Interprété par Emeline CONCÉ, Aurore DASSESSE, Violaine DESPEYROUX, Sophie GUILLE DES BUTTES, Philippe MONFERRAN, Thomas PESQUET, Guillaume PIERLOT, Eckhard RUDOLPH
Billetterie en ligne Fêtes musicales de l’Aubrac 2026 15 .
Eglise de Lacalm Argences en Aubrac 12210 Aveyron Occitanie fetesmusicalesaubrac@gmail.com
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English :
For the 11th season of the Fêtes Musicales de l’Aubrac, whose theme is Music in Motion , come and enjoy the Pot-pourri concert at the Lacalm church.
L’événement Fêtes musicales de l’Aubrac à l’église de Lacalm Argences en Aubrac a été mis à jour le 2026-05-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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