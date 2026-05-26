Atelier Fêtes musicales de l’Aubrac Sainte-Geneviève-sur-Argence Argences en Aubrac

Argences en Aubrac

Atelier Fêtes musicales de l’Aubrac

Sainte-Geneviève-sur-Argence Maison Bès, rue des Jardins Argences en Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-04

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

L’heure des enfants, atelier gratuit

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Sainte-Geneviève-sur-Argence Maison Bès, rue des Jardins Argences en Aubrac 12420 Aveyron Occitanie fetesmusicalesaubrac@gmail.com

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English :

L’heure des enfants, free workshop

L’événement Atelier Fêtes musicales de l’Aubrac Argences en Aubrac a été mis à jour le 2026-05-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)