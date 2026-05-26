Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier Fêtes musicales de l’Aubrac Sainte-Geneviève-sur-Argence Argences en Aubrac

Atelier Fêtes musicales de l’Aubrac Sainte-Geneviève-sur-Argence Argences en Aubrac

Atelier Fêtes musicales de l’Aubrac Sainte-Geneviève-sur-Argence Argences en Aubrac mardi 4 août 2026.

Lieu : Sainte-Geneviève-sur-Argence

Adresse : Maison Bès, rue des Jardins

Ville : 12420 Argences en Aubrac

Département : Aveyron

Début : mardi 4 août 2026

Fin : mardi 4 août 2026

Tarif : Gratuit

Argences en Aubrac

Atelier Fêtes musicales de l’Aubrac

Sainte-Geneviève-sur-Argence Maison Bès, rue des Jardins Argences en Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-04
fin : 2026-08-04

Date(s) :
2026-08-04

L’heure des enfants, atelier gratuit
  .

Sainte-Geneviève-sur-Argence Maison Bès, rue des Jardins Argences en Aubrac 12420 Aveyron Occitanie   fetesmusicalesaubrac@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’heure des enfants, free workshop

L’événement Atelier Fêtes musicales de l’Aubrac Argences en Aubrac a été mis à jour le 2026-05-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à Argences en Aubrac (Aveyron)