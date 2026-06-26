LES ANIMATIONS DE LA MJC DÉCOUVERTE DES ACTIVITÉS DE LA RENTRÉE Puisserguier lundi 6 juillet 2026.

Puisserguier

LES ANIMATIONS DE LA MJC DÉCOUVERTE DES ACTIVITÉS DE LA RENTRÉE

Puisserguier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09

Les animations de la MJC pour le mois de juillet, une semaine pour essayer, s’amuser, bouger et développer de nouvelles compétences dans une ambiance conviviale !

Pour les enfants de 6 à 10 ans.

Les animations de la MJC pour le mois de juillet, une semaine pour essayer, s’amuser, bouger et développer de nouvelles compétences dans une ambiance conviviale !

Pour les enfants de 6 à 10 ans. .

Puisserguier 34620 Hérault Occitanie +33 4 67 93 80 85

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English :

The MJC’s activities for July: a week to try new things, have fun, get active, and develop new skills in a friendly atmosphere!

For children ages 6 to 10.

L’événement LES ANIMATIONS DE LA MJC DÉCOUVERTE DES ACTIVITÉS DE LA RENTRÉE Puisserguier a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN