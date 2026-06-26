LES ANIMATIONS DE LA MJC DÉCOUVERTE DES ACTIVITÉS DE LA RENTRÉE Puisserguier
LES ANIMATIONS DE LA MJC DÉCOUVERTE DES ACTIVITÉS DE LA RENTRÉE Puisserguier lundi 6 juillet 2026.
Puisserguier
LES ANIMATIONS DE LA MJC DÉCOUVERTE DES ACTIVITÉS DE LA RENTRÉE
Puisserguier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09
Les animations de la MJC pour le mois de juillet, une semaine pour essayer, s’amuser, bouger et développer de nouvelles compétences dans une ambiance conviviale !
Pour les enfants de 6 à 10 ans.
Les animations de la MJC pour le mois de juillet, une semaine pour essayer, s’amuser, bouger et développer de nouvelles compétences dans une ambiance conviviale !
Pour les enfants de 6 à 10 ans. .
Puisserguier 34620 Hérault Occitanie +33 4 67 93 80 85
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English :
The MJC’s activities for July: a week to try new things, have fun, get active, and develop new skills in a friendly atmosphere!
For children ages 6 to 10.
L’événement LES ANIMATIONS DE LA MJC DÉCOUVERTE DES ACTIVITÉS DE LA RENTRÉE Puisserguier a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN
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