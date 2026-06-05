Quarante

LES ANIMATIONS DE ROUEÏRE JUIN

Quarante Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-06 2026-06-27

LES ANIMATIONS DE ROUEÏRE JUIN

Le 5 juin Une exposition mettant à l’honneur les travaux des élèves des cours d’art réalisés tout au long de l’année. Dessins, peintures et expérimentations plastiques se déploient dans l’espace de la Fabrique, révélant la diversité des pratiques et mettant en lumière la créativité de chacun.

La soirée sera

Le 6 juin 10h à 18h Venez voir l’exposition des travaux des élèves, rencontrer les artistes professeures des cours d’art, Anna Bourrec et Aurélie Juandon et participer à un atelier découverte

Le 27 juin de 14h30 à 16h30 Thème de l’atelier Mandragore généalogique

Inspiré des œuvres de l’artiste Jeanne Susplugas, à l’occasion de la 6e édition de Faugères Art of Campagne (A.O.C.), festival d’art contemporain organisé par l’association Faugères, l’échappée belle.

Dès 5 ans accompagné d’un adulte. .

Quarante 34310 Hérault Occitanie +33 4 67 25 00 25 domaine.roueire@cc-sud-herault.fr

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English : LES ANIMATIONS DE ROUEÏRE JUIN

ROUEÏRE EVENTS: JUNE

L’événement LES ANIMATIONS DE ROUEÏRE JUIN Quarante a été mis à jour le 2026-05-31 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN