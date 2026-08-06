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AGENDA · Marolles

Les animations du domaine Fête des vendanges Marolles

samedi 10 octobre 2026 · Marolles

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Adresse
2221 Route de Courtonne
Ville
14100 Marolles
Département
Calvados
Tarif

Marolles

Les animations du domaine Fête des vendanges

2221 Route de Courtonne Marolles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

Nous clôturerons cette belle saison avec notre fête des vendanges, un grand moment de convivialité autour de viandes et de vin rouge à volonté.
Nous clôturerons cette belle saison avec notre fête des vendanges, un grand moment de convivialité autour de viandes et de vin rouge à volonté. Les places étant limitées, les premiers à réserver seront les premiers servis !   .

2221 Route de Courtonne Marolles 14100 Calvados Normandie +33 2 31 63 89 50  accueil@retsina.fr

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English : Les animations du domaine Fête des vendanges

We’ll round off this wonderful season with our grape harvest festival, a great occasion for socialising over meat dishes and all-you-can-drink red wine.

L’événement Les animations du domaine Fête des vendanges Marolles a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Lisieux Normandie Tourisme

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