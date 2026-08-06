Informations pratiques

Marolles

Les animations du domaine Fête des vendanges

2221 Route de Courtonne Marolles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Nous clôturerons cette belle saison avec notre fête des vendanges, un grand moment de convivialité autour de viandes et de vin rouge à volonté.

Nous clôturerons cette belle saison avec notre fête des vendanges, un grand moment de convivialité autour de viandes et de vin rouge à volonté. Les places étant limitées, les premiers à réserver seront les premiers servis ! .

2221 Route de Courtonne Marolles 14100 Calvados Normandie +33 2 31 63 89 50 accueil@retsina.fr

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English : Les animations du domaine Fête des vendanges

We’ll round off this wonderful season with our grape harvest festival, a great occasion for socialising over meat dishes and all-you-can-drink red wine.

L’événement Les animations du domaine Fête des vendanges Marolles a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Lisieux Normandie Tourisme