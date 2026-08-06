Les animations du domaine Fête des vendanges Marolles
samedi 10 octobre 2026 · Marolles
Informations pratiques
Marolles
Les animations du domaine Fête des vendanges
2221 Route de Courtonne Marolles Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Nous clôturerons cette belle saison avec notre fête des vendanges, un grand moment de convivialité autour de viandes et de vin rouge à volonté.
Nous clôturerons cette belle saison avec notre fête des vendanges, un grand moment de convivialité autour de viandes et de vin rouge à volonté. Les places étant limitées, les premiers à réserver seront les premiers servis ! .
2221 Route de Courtonne Marolles 14100 Calvados Normandie +33 2 31 63 89 50 accueil@retsina.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les animations du domaine Fête des vendanges
We’ll round off this wonderful season with our grape harvest festival, a great occasion for socialising over meat dishes and all-you-can-drink red wine.
L’événement Les animations du domaine Fête des vendanges Marolles a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Lisieux Normandie Tourisme
À voir aussi à Marolles (Calvados)
- Les animations du domaine Salsa del Papa Marolles 12 septembre 2026
- Les animations du domaine Portes ouvertes Marolles 26 septembre 2026
- Débroussaillage au cœur d’un paysage de tourbière Marolles 8 novembre 2026