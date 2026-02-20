Marolles

Débroussaillage au cœur d’un paysage de tourbière

Marolles Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08 09:30:00

fin : 2026-11-08 16:00:00

Date(s) :

2026-11-08

Envie d’une journée nature utile et dépaysante ?

Participez à un chantier écologique au sein de la tourbière du Marais de Bourneville, un milieu rare et fragile du Pays de Valois.

Encadré(e)s par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts‑de‑France, vous contribuerez à la préservation de cet espace exceptionnel en participant au débroussaillage et à l’export des rejets ligneux.

Ces actions sont essentielles pour éviter que les végétations typiques des zones humides ne disparaissent, et pour maintenir l’équilibre écologique du site.

Cette journée sera également l’occasion de découvrir la tourbière, son fonctionnement, ses espèces emblématiques et l’importance de sa gestion.

Une activité conviviale, enrichissante et ouverte à tous les volontaires motivés !

N’oubliez pas vos bottes et des vêtements adaptés.

Dimanche 8 novembre

de 09h30 à 16h00

Marolles Marais de Bourneville

Gratuit

• Prévoir des bottes

• Prévoir un pique-nique

• Chiens non autorisés

Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts‑de‑France, en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Valois et la Commune de Marolles.

Envie d’une journée nature utile et dépaysante ?

Participez à un chantier écologique au sein de la tourbière du Marais de Bourneville, un milieu rare et fragile du Pays de Valois.

Encadré(e)s par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts‑de‑France, vous contribuerez à la préservation de cet espace exceptionnel en participant au débroussaillage et à l’export des rejets ligneux.

Ces actions sont essentielles pour éviter que les végétations typiques des zones humides ne disparaissent, et pour maintenir l’équilibre écologique du site.

Cette journée sera également l’occasion de découvrir la tourbière, son fonctionnement, ses espèces emblématiques et l’importance de sa gestion.

Une activité conviviale, enrichissante et ouverte à tous les volontaires motivés !

N’oubliez pas vos bottes et des vêtements adaptés.

Dimanche 8 novembre

de 09h30 à 16h00

Marolles Marais de Bourneville

Gratuit

• Prévoir des bottes

• Prévoir un pique-nique

• Chiens non autorisés

Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts‑de‑France, en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Valois et la Commune de Marolles. .

Marolles 60890 Oise Hauts-de-France

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Looking for a day out in nature?

Take part in an ecological workcamp in the Marais de Bourneville peat bog, a rare and fragile environment in the Pays de Valois.

Under the supervision of the Conservatoire d?espaces naturels des Hauts?de?France, you’ll be helping to preserve this exceptional area by clearing undergrowth and exporting woody residues.

These actions are essential to prevent the disappearance of vegetation typical of wetlands, and to maintain the ecological balance of the site.

The day will also provide an opportunity to discover the peat bog, how it functions, its emblematic species and the importance of its management.

? A friendly, enriching activity open to all motivated volunteers!

Don’t forget your boots and suitable clothing.

? Sunday, November 8th

? from 09:30 to 16:00

? Marolles ? Bourneville Marsh

? Free

? Bring boots

? Bring a picnic

? Dogs not allowed

Event organized by the Conservatoire d?espaces naturels des Hauts?de?France, in partnership with the Communauté de Communes du Pays de Valois and the Commune de Marolles.

L’événement Débroussaillage au cœur d’un paysage de tourbière Marolles a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme du Pays de Valois