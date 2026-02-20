Marolles

Drôles de Demoiselles Sortie nature au Marais de Bourneville

Marolles Oise

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:00:00

fin : 2026-07-03 20:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Partez à la rencontre de créatures aussi discrètes que fascinantes !

Les demoiselles — véritables acrobates du ciel — vous dévoileront leurs secrets lors d’une immersion nature au cœur du Marais de Bourneville.

Ces prédatrices étonnantes, dotées d’une vision exceptionnelle et vêtues de couleurs éclatantes, sillonnent notre planète depuis plus de 300 millions d’années.

Maîtresses dans l’art du vol rapide et précis, elles témoignent de l’incroyable richesse de la biodiversité de nos milieux humides.

Accompagné(e)s par un animateur du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, vous apprendrez à reconnaître ces insectes élégants, comprendre leur rôle essentiel dans l’écosystème, et observer leur comportement dans un cadre naturel préservé.

Une sortie idéale pour les curieux, amoureux de nature ou simples promeneurs souhaitant découvrir un autre visage du marais !

Vendredi 3 juillet

de 18h00 à 20h00

Marolles Marais de Bourneville

5€

• Prévoir des bottes

• Prévoir des jumelles

• Chiens non autorisés

Activité proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Valois et la Commune de Marolles.

Partez à la rencontre de créatures aussi discrètes que fascinantes !

Les demoiselles — véritables acrobates du ciel — vous dévoileront leurs secrets lors d’une immersion nature au cœur du Marais de Bourneville.

Ces prédatrices étonnantes, dotées d’une vision exceptionnelle et vêtues de couleurs éclatantes, sillonnent notre planète depuis plus de 300 millions d’années.

Maîtresses dans l’art du vol rapide et précis, elles témoignent de l’incroyable richesse de la biodiversité de nos milieux humides.

Accompagné(e)s par un animateur du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, vous apprendrez à reconnaître ces insectes élégants, comprendre leur rôle essentiel dans l’écosystème, et observer leur comportement dans un cadre naturel préservé.

Une sortie idéale pour les curieux, amoureux de nature ou simples promeneurs souhaitant découvrir un autre visage du marais !

Vendredi 3 juillet

de 18h00 à 20h00

Marolles Marais de Bourneville

5€

• Prévoir des bottes

• Prévoir des jumelles

• Chiens non autorisés

Activité proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Valois et la Commune de Marolles. .

Marolles 60890 Oise Hauts-de-France

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English :

Meet creatures as discreet as they are fascinating!

The damselflies veritable acrobats of the sky will reveal their secrets to you during a nature immersion in the heart of the Marais de Bourneville.

These astonishing predators, endowed with exceptional vision and dressed in brilliant colors, have been criss-crossing our planet for over 300 million years.

Masters of the art of swift, precise flight, they bear witness to the incredibly rich biodiversity of our wetlands.

Accompanied by a guide from the Conservatoire d?espaces naturels des Hauts-de-France, you will learn to recognize these elegant insects, understand their essential role in the ecosystem, and observe their behavior in an unspoilt natural setting.

? An ideal outing for the curious, nature lovers or simple walkers wishing to discover another face of the marsh!

? Friday, July 3rd

? 6:00 pm to 8:00 pm

? Marolles ? Bourneville Marsh

? 5?

? Bring boots

? Bring binoculars

? Dogs not allowed

Activity proposed by the Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, in partnership with the Communauté de Communes du Pays de Valois and the Commune de Marolles.

L’événement Drôles de Demoiselles Sortie nature au Marais de Bourneville Marolles a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme du Pays de Valois