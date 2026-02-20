Marolles

À la découverte des libellules et de la biodiversité du marais !

Marolles Oise

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 09:30:00

fin : 2026-08-03 12:00:00

Date(s) :

2026-08-03

Plongez au cœur d’un espace naturel d’une grande richesse et laissez‑vous guider à travers le Marais de Bourneville pour une matinée dédiée à l’observation des libellules, demoiselles et autres trésors de la biodiversité locale.

Accompagné(e)s par un animateur du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts‑de‑France, vous apprendrez à reconnaître les nombreuses espèces d’odonates qui peuplent ce site remarquable.

Cette sortie sera aussi l’occasion d’ouvrir l’œil sur les oiseaux, insectes et autres habitants du marais, qui témoignent de l’équilibre fragile mais précieux de cet écosystème préservé.

Une expérience immersive pour mieux comprendre la faune du marais, accessible à tous, curieux de nature comme passionnés.

Lundi 3 août

de 09h30 à 12h00

Marolles Marais de Bourneville

5€

• Prévoir des chaussures de marche

• Prévoir des jumelles

• Chiens non autorisés

Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts‑de‑France, en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Valois et la Commune de Marolles.

Plongez au cœur d’un espace naturel d’une grande richesse et laissez‑vous guider à travers le Marais de Bourneville pour une matinée dédiée à l’observation des libellules, demoiselles et autres trésors de la biodiversité locale.

Accompagné(e)s par un animateur du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts‑de‑France, vous apprendrez à reconnaître les nombreuses espèces d’odonates qui peuplent ce site remarquable.

Cette sortie sera aussi l’occasion d’ouvrir l’œil sur les oiseaux, insectes et autres habitants du marais, qui témoignent de l’équilibre fragile mais précieux de cet écosystème préservé.

Une expérience immersive pour mieux comprendre la faune du marais, accessible à tous, curieux de nature comme passionnés.

Lundi 3 août

de 09h30 à 12h00

Marolles Marais de Bourneville

5€

• Prévoir des chaussures de marche

• Prévoir des jumelles

• Chiens non autorisés

Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts‑de‑France, en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Valois et la Commune de Marolles. .

Marolles 60890 Oise Hauts-de-France

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Plunge into the heart of a rich natural area and let us guide you through the Marais de Bourneville for a morning dedicated to the observation of dragonflies, damselflies and other treasures of local biodiversity.

Accompanied by a guide from the Conservatoire d?espaces naturels des Hauts?de?France, you’ll learn to recognize the many species of odonata that inhabit this remarkable site.

This outing will also be an opportunity to open your eyes to the birds, insects and other inhabitants of the marsh, who bear witness to the fragile but precious balance of this preserved ecosystem.

? An immersive experience to better understand the fauna of the marsh, accessible to all, nature lovers and enthusiasts alike.

? Monday August 3rd

? 09:30am to 12:00pm

? Marolles ? Bourneville Marsh

? 5?

? Bring walking shoes

? Bring binoculars

? Dogs not allowed

Event organized by the Conservatoire d?espaces naturels des Hauts?de?France, in partnership with the Communauté de Communes du Pays de Valois and the Commune de Marolles.

L’événement À la découverte des libellules et de la biodiversité du marais ! Marolles a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme du Pays de Valois