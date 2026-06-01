Fête de la musique à Marolles Marolles
Fête de la musique à Marolles Marolles samedi 20 juin 2026.
Marolles
Fête de la musique à Marolles
Stade de Foot Marolles Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Dès 19h: The Rewind, Cotton Howlers, Fresh Tagada. Buvette et restauration sur placeTout public
The Rewind, Cotton Howlers, Fresh Tagada. Buvette et restauration sur place .
Stade de Foot Marolles 51300 Marne Grand Est +33 3 26 74 07 21
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English : Fête de la musique à Marolles
Starting at 7 p.m.: The Rewind, Cotton Howlers, Fresh Tagada. Refreshments and food available on site
L’événement Fête de la musique à Marolles Marolles a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne