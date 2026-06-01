Fête de la musique à Marolles Marolles samedi 20 juin 2026.

Marolles

Fête de la musique à Marolles

Stade de Foot Marolles Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Dès 19h: The Rewind, Cotton Howlers, Fresh Tagada. Buvette et restauration sur placeTout public

The Rewind, Cotton Howlers, Fresh Tagada. Buvette et restauration sur place .

Stade de Foot Marolles 51300 Marne Grand Est +33 3 26 74 07 21

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English : Fête de la musique à Marolles

Starting at 7 p.m.: The Rewind, Cotton Howlers, Fresh Tagada. Refreshments and food available on site

L’événement Fête de la musique à Marolles Marolles a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne