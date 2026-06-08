Fouesnant

Les animations estivales de Beg-Meil

Bourg de Beg-Meil Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Organisées par l’association des commerçants.

Au programme de ce mercredi Soirée bretonne

Musique et danses bretonnes avec le

Bagad Bro Foën et le cercle celtique Ar Pintiged Foen .

Bourg de Beg-Meil Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 18 87

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les animations estivales de Beg-Meil Fouesnant a été mis à jour le 2026-06-08 par OT FOUESNANT LES GLENAN