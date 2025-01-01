Les animations pour jouer en bibliothèque

À la bibliothèque, on ne tourne pas que les pages, on lance aussi les dés !



Tout au long de l’année, venez explorer l’univers du jeu sous toutes ses formes :

enfilez la cape du héros lors d’une partie de jeu de rôle, affrontez vos amis autour d’un plateau de société, ou plongez dans l’aventure d’un jeu vidéo.

Que vous soyez joueur débutant ou stratège aguerri, enfant, ado ou adulte, nos animations ludiques sont faites pour vous !

Venez découvrir, jouer, partager… et (re)découvrir les bibliothèques autrement avec toutes les animations du réseau rassemblées sur cette page.

Retrouvez l’ensemble des informations pratiques sur l’offre disponible toute l’année sur :

Le jeu en bibliothèque

Les bibliothèques de la Ville de Paris vous invitent à leurs animations pour jouer pendant toute l’année 2026 !

Du mercredi 01 janvier 2025 au jeudi 31 décembre 2026 :

gratuit

Renseignements et inscriptions auprès des bibliothèques concernées

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-01-01T01:00:00+01:00

fin : 2027-01-01T00:59:59+01:00

Date(s) :



https://bibliotheques.paris.fr/ https://www.facebook.com/Bibliotheques.Paris/ https://www.facebook.com/Bibliotheques.Paris/



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